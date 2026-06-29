Riunione di maggioranza allargata alle segreterie politiche? No grazie

Doveva tenersi domani a Palazzo di Città, ma la possibilità che partecipassero anche i partiti ha fatto saltare tutto. “Nodo” partecipate e richiesta dei Ladisa per il nuovo Iacovone le urgenze che preoccupano di più

Salta la riunione di maggioranza, a Palazzo di Città, convocata per martedì prossimo. In un primo momento doveva tenersi tra il sindaco e il resto degli amministratori comunali. Dopo, su pressione dei partiti, si sarebbe dovuta allargare anche alle forze politiche. Alle segreterie cittadine. Ma, a fronte di questa richiesta, il risultato è stato quello di posticipare a nuova data il vertice tra le varie anime del centrosinistra locale. Di rimandare tutto, forse, ai prossimi giorni.

La Giunta Bitetti vive una fase delicata della propria vicenda istituzionale. Dimissioni (con il trucco) dell’assessore Stamarra, problemi alle Partecipate, equilibri interni da ricercare dopo il voto in Provincia, assegnazione dello Iacovone alla famiglia Ladisa che, in caso contrario, minaccia di lasciare sgonfio il pallone a rotolare dalle parti del rione Salinella. Problemi che attendono risposte certe e convincenti. La riunione di maggioranza di domani serviva proprio a questo. Se non ci fosse stata l’ingerenza dei partiti…