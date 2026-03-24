San Giorgio Ionico, Russo lascia Fratelli d’Italia per Futuro Nazionale

L’ex candidato sindaco del centrodestra si unisce al partito del generale Vannacci

Roberto Russo, già candidato sindaco del centrodestra e capogruppo uscente di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di San Giorgio Ionico, comunica ufficialmente la propria adesione a Futuro Nazionale: “La mia è una scelta maturata con responsabilità e consapevolezza – dichiara Russo nella nota stampa – frutto di una riflessione politica orientata alla necessità di costruire un percorso più coerente con le sfide attuali. La mia identità politica resta la stessa: sono e resto un uomo di destra, con valori chiari, radicati e non negoziabili.”

In un tempo in cui spesso la politica si allontana dai cittadini, Russo nella nota stampa esprime il dovere di riportare al centro principi come identità, merito, sicurezza, rispetto delle regole e tutela dell’interesse nazionale, per lui rappresentati dal Generale Vannacci. Valori che devono essere affermati con “chiarezza, senza ambiguità e senza timori.” Russo sottolinea inoltre il rapporto diretto con gli elettori: “I cittadini che mi hanno dato fiducia lo hanno fatto per la mia persona, per il lavoro svolto e per la presenza sul territorio. Questo impegno proseguirà con la stessa determinazione anche in questo nuovo percorso.”

Il consigliere ribadisce che il proprio impegno amministrativo resterà invariato: “Continuerò a lavorare con serietà per San Giorgio Ionico, mettendo sempre al centro l’interesse della comunità.” L’adesione a Futuro Nazionale si inserisce in una fase di crescita e radicamento del movimento sul territorio, con l’obiettivo di costruire una proposta politica chiara, coerente e riconoscibile: “In questo percorso – conclude Russo – desidero esprimere un sincero ringraziamento all’On. Rossano Sasso e Francesco Battista per la fiducia e la stima dimostrate nei miei confronti.”