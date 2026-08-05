Sanità Puglia, Filippetti (PD): “Decaro sceglie la trasparenza. Il Governo scarica responsabilità”

“La sanità pugliese ha certamente problemi da affrontare, ma è inaccettabile che il sottosegretario alla Salute utilizzi il proprio ruolo per fare campagna elettorale anziché lavorare per garantire maggiori risorse ai territori e ai cittadini”

“Le dichiarazioni del sottosegretario Marcello Gemmato sono l’ennesima dimostrazione di una destra che, invece di assumersi le proprie responsabilità sulla crisi della sanità pubblica, preferisce cercare un capro espiatorio nella Regione Puglia.” Lo afferma in una nota la segretaria provinciale di Taranto, Anna Filippetti.

“È singolare che a impartire lezioni sia proprio un rappresentante di un Governo che continua a definanziare il Servizio sanitario nazionale, lasciando Regioni e cittadini a fare i conti con risorse insufficienti, carenza di personale e liste d’attesa sempre più lunghe. Chi oggi punta il dito dovrebbe prima spiegare cosa abbia fatto, in questi anni, per rafforzare davvero la sanità pubblica.

Antonio Decaro ha avuto il coraggio di dire la verità ai pugliesi e di affrontare una situazione complessa con serietà e senso delle istituzioni. – Afferma – È una differenza sostanziale rispetto a chi sceglie la propaganda, i video sui social e gli slogan, nel tentativo di coprire le responsabilità del Governo Meloni.

La sanità pugliese ha certamente problemi da affrontare, ma è inaccettabile che il sottosegretario alla Salute utilizzi il proprio ruolo per fare campagna elettorale anziché lavorare per garantire maggiori risorse ai territori e ai cittadini. I pugliesi non hanno bisogno di polemiche quotidiane: hanno bisogno di un Governo che investa davvero nella sanità pubblica.

Come Partito Democratico della provincia di Taranto respingiamo con forza gli attacchi strumentali di Gemmato ed esprimiamo il nostro pieno sostegno ad Antonio Decaro, che sta affrontando il confronto con trasparenza, responsabilità e rispetto della verità. – Conclude Anna Filippetti – La destra continui pure con la propaganda. Noi continueremo a stare dalla parte dei cittadini, della sanità pubblica e di chi lavora ogni giorno negli ospedali e nei servizi territoriali, spesso tra enormi difficoltà causate anche dalle scelte del Governo nazionale.”