Schlein: “Dell’ex Ilva se ne occupi Meloni”

“La situazione dell’ex Ilva è ad un punto critico e il primo pensiero deve andare alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che rischiano di pagare il prezzo più alto”. Lo dichiara in una nota la segretaria del PD Elly Schlein dopo aver sentito i segretari nazionali di Fiom, Fim e Uilm Michele De Palma, Ferdinando Uliano e Rocco Palombella.

“Siamo davanti a un possibile disastro sociale: intere famiglie e territori già fragili potrebbero essere travolti dalle conseguenze di una crisi che il governo ha lasciato incancrenire. A questo punto il ministro Urso deve farsi da parte. Dopo mesi di annunci, smentite e contraddizioni, è evidente che non è più in grado di gestire una vertenza così complessa. Giorgia Meloni deve assumersi direttamente la responsabilità politica e istituzionale di questa partita, senza ulteriori scaricabarile, riaprendo immediatamente il tavolo nazionale di confronto con le organizzazioni sindacali”. (Ansa)