Scioglimento del Consiglio comunale, si dimette Patano: “Decisione sofferta”

Una scelta difficile quella presa dal consigliere tarantino: “Continuerò a contribuire al bene della città”

Si è dimesso questa mattina il consigliere comunale Michele Patano, in seguito allo scioglimento del consiglio comunale. In una lettera che esprime “profondo rammarico”, Patano ha spiegato le ragioni della sua scelta, maturata “dopo una lunga e sofferta riflessione”.

“È una decisione che prendo con il cuore colmo di emozioni contrastanti”, ha dichiarato l’ormai ex consigliere, sottolineando come da un lato ci sia “la consapevolezza di aver sempre cercato di svolgere il mio ruolo con dedizione”, dall’altro “il dispiacere di dover interrompere un percorso” che avrebbe voluto proseguire.

Nel suo messaggio di congedo, Patano ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno accompagnato in questa esperienza amministrativa: colleghi, amministratori, dipendenti comunali e cittadini, definendo il loro sostegno “fonte di ispirazione e motivo di impegno costante”.

Nonostante l’addio al ruolo istituzionale, l’ex consigliere ha manifestato l’intenzione di continuare a impegnarsi per la città in altre forme. “La politica, quando vissuta con passione e correttezza, è uno strumento fondamentale per migliorare la vita della collettività”, ha affermato, ribadendo il proprio impegno a contribuire al bene comune anche al di fuori del consiglio comunale.

Chiudendo la sua lettera di dimissioni, Patano ha rivolto un augurio ai futuri amministratori, esprimendo la speranza che possano “lavorare con determinazione e nell’interesse esclusivo della comunità” per garantire nuove opportunità di crescita e sviluppo alla città.