Screening cardiopolmonari, Filippetti (Pd): “Da Taranto riparta dal diritto alla salute”

La segretaria provinciale di Taranto sostiene lo screening straordinario per la diagnosi precoce del tumore al polmone a Taranto e Statte e richiama la necessità di una transizione industriale che tuteli cittadini e lavoratori

La tutela della salute deve essere il punto di partenza per costruire il futuro industriale di Taranto. È la posizione espressa da Anna Filippetti, segretaria provinciale del Partito democratico ionico, che accoglie positivamente la decisione del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, di avviare uno screening straordinario per la diagnosi precoce del tumore al polmone nei territori di Taranto e Statte.

Secondo Filippetti, l’iniziativa rappresenta un segnale concreto dell’attenzione verso la salute dei cittadini e dei lavoratori. A richiedere interventi mirati, sottolinea, sono anche i dati che indicano, per alcune patologie, un’incidenza superiore del 10-20% rispetto alla media regionale. Il Pd ionico riconosce quindi il valore del programma di screening e ribadisce la necessità di affiancare alla tutela della salute la difesa dell’occupazione. La politica, a ogni livello istituzionale, è chiamata a garantire prospettive di lavoro senza compromettere la salute e la vita delle persone.

La posizione espressa da Filippetti si conclude con un richiamo alla necessità di mettere la salute al centro delle scelte per il territorio: un principio che, secondo l’esponente dem, deve guidare la transizione industriale e la costruzione di un futuro sostenibile per Taranto.