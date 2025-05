Scuola, in Puglia si punta sui pedagogisti accanto agli psicologi

La proposta di FdI: estendere il servizio già attivo per il supporto psicologico anche ai professionisti dell’educazione. Stanziati 400mila euro

Dopo l’introduzione dello psicologo nelle scuole pugliesi, si fa strada l’ipotesi di affiancare anche la figura del pedagogista per supportare studenti e docenti nelle nuove sfide educative. La proposta emerge dalla Commissione regionale presieduta da Tonia Spina (FdI), dove si è discusso del ruolo di questi professionisti nel sistema scolastico.

“Da quando a dicembre scorso il Consiglio regionale ha stanziato 400mila euro per lo psicologo nelle scuole, ho ricevuto numerose sollecitazioni per estendere l’attenzione anche ai pedagogisti”, spiega Renato Perrini, capogruppo di Fratelli d’Italia. Secondo Perrini, questi professionisti dell’educazione e della formazione svolgono un ruolo essenziale non solo per gli studenti ma anche per il corpo docente, potendo “immaginare nuove didattiche al passo delle necessità di una scuola che cambia nel tempo”.

Durante l’audizione è stata fatta chiarezza sulla situazione dell’Albo degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici, ancora in fase organizzativa. Il capogruppo di FdI ha evidenziato come la presenza di un Albo professionale possa facilitare l’iter per l’inserimento dei pedagogisti nelle scuole, “a patto che vi sia la volontà di finanziare la loro presenza”.

La palla passa ora all’assessore Sebastiano Leo, assente all’audizione, da cui Perrini si aspetta sensibilità per il reperimento dei fondi necessari all’ampliamento del servizio.