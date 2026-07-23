Serio( PD): “Propaganda di Scalera e Iaia sulla Sanità”

Presidente del Partito Democratico ionico: “No agli allarmismi, servono responsabilità e soluzioni”

Riportiamo la nota per intero

Ancora una volta l’on. Dario Iaia e il consigliere Antonio Scalera scelgono di fare propaganda sulla pelle dei cittadini, utilizzando un tema delicatissimo come quello della sanità per alimentare paure e creare un ingiustificato clima di allarme nelle comunità del territorio ionico.

La salute dei cittadini merita rispetto, verità e responsabilità, non terrorismo mediatico e becera speculazione politica. La carenza di medici è una criticità storica che interessa la Puglia e l’intero Paese e non può essere ridotta a uno strumento di scontro politico.

L’Assessore regionale alla Sanità ha già avviato un lavoro puntuale per affrontare le criticità evidenziate dal piano del fabbisogno, con l’obiettivo di garantire innanzitutto la presa in carico dei pazienti e la qualità dell’assistenza. Nei prossimi giorni incontrerà tutti i sindaci per acquisire il reale stato dell’arte e costruire, insieme ai territori, le soluzioni più efficaci.

Il Partito Democratico provinciale di Taranto non rincorre le polemiche e non specula sulle preoccupazioni dei cittadini. Il nostro compito è lavorare con serietà, contribuire a individuare soluzioni concrete e avanzare proposte utili per rafforzare la sanità ionica.

Chi continua a diffondere allarmismi senza offrire alcuna soluzione si assume la responsabilità di indebolire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei servizi sanitari. Noi scegliamo un’altra strada: quella della responsabilità, della competenza e del lavoro.