Sgombero ideologico

di Angelo Nasuto

Massafra: un provvedimento amministrativo diviene materia di disputa tra Futuro Nazionale e la locale giunta. Siamo solo agli inizi dei guai populisti dispensati da Vannacci

Massafra al centro delle cronache nazionali? Certamente si, dopo il provvedimento di ordinanza di sgombero al locale adibito a culto di numerosi cittadini extracomunitari. Una decisione che ha fatto aumentare le tensioni politiche, in seguito alle dichiarazioni ed ai comunicati stampa diffusi da diversi esponenti politici appartenenti a Futuro Nazionale. Qui lo scontro si è acceso, perché gli esponenti si sono attribuiti la paternità del provvedimento, a difesa dell’identità nazionale. Tuttavia, l’ordinanza sindacale è stata il frutto di un’attività amministrativa improntata alla tutela della sicurezza.

In tal senso l’assessore al ramo Michele Bommino, membro di Giunta anche alla Polizia Locale, ha espresso una dura reazione sul suo profilo FB, attraverso una nota precisa. Ha manifestato profondo disappunto nei confronti di chi tenta di prendersi meriti per un’attività fatta sul campo che non appartiene a chicchessia, ribadendo come il risultato sia il frutto esclusivo dell’impegno profuso dalla maggioranza di governo, dal sindaco Zaccaro e dalla Polizia Locale, guidata dal Comandante Mirko Tagliente: “Cari pseudo politici – ha esordito– ho letto i vostri post e i comunicati stampa sulla chiusura della “moschea” a Massafra. Oggi mi avete fatto veramente sorridere. Non vi vergognate? State cercando di prendervi meriti che non sono vostri”.

Il neo assessore ha riaffermato che la maggioranza, la Polizia Locale e soprattutto la sindaca Zaccaro abbiano attivato il provvedimento, semplicemente espletando il loro lavoro: “Vi sfido – ha aggiunto con fare piccato – a venire con la Polizia Locale a fare controlli negli immobili locati a immigrati. È facile fare gli intelligenti e i furbetti dietro una scrivania o davanti allo schermo di un computer. Voi invece alzatevi le maniche e scendete in campo, se ne siete capaci. Perchè se questo è il vostro modo di fare politica, siete una delusione”. Amaro è stato il passaggio finale riservato al leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Bommino non ha nascosto la propria delusione, evidenziando come da una figura del suo calibro non si sarebbe mai aspettato un simile comportamento.