Socialismo XXI: “La vera politica per il bene comune”

Salvatore Mattia, coordinatore jonico, traccia la rotta del socialismo moderno tra valori costituzionali e impegno collettivo

Il coordinatore di Socialismo XXI Jonico, Salvatore Mattia, riflette sulla vera essenza della politica e del socialismo moderno. “La politica autentica – afferma – si costruisce per il bene comune, attraverso il coinvolgimento collettivo e progetti condivisi”. Mattia denuncia la deriva di alcuni rappresentanti che perseguono visibilità personale e potere: “Non è più accettabile vedere politici che cercano di attrarre seguaci senza ideali, solo per soddisfare esigenze personali o economiche del momento”.

Il socialismo affonda le sue radici nei valori dei padri costituenti: lungimiranza, uguaglianza e impegno per il futuro dei giovani. “La vera politica socialista – sottolinea il coordinatore – sta vicino alle persone bisognose e ai lavoratori, aspirando a costruire un mondo migliore basato sul merito e non sul favoritismo”.

La visione proposta è quella di una società moderna dove tutti possano sentirsi protagonisti attivi del cambiamento. “Ognuno deve poter contribuire a qualcosa che gli appartiene – sostiene Mattia – non per concessione ma per diritto e dovere”. Il suo appello finale è diretto e personale: “Io ci sto, come ho sempre fatto nella mia vita. Fallo anche tu”.