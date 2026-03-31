Solo Per te

Galeandro lascia il Partito Democratico per approdare nei civici di PER Bitetti Sindaco

Il gruppo PER Bitetti Sindaco annuncia l’adesione della consigliera Virginia Galeandro (ex Partito Democratico) al nostro progetto politico. “Dopo gli ultimi fraintendimenti – riferiscono nella nota stampa – verificatisi anche in sede di Consiglio comunale, la consigliera Galeandro ha scelto di unirsi alla squadra di PER con spirito costruttivo e piena disponibilità a lavorare per il bene della città. La presenza in Consiglio comunale del gruppo PER è già consolidata grazie all’impegno dei consiglieri comunali Gianni Tartaglia e Cosimo Festinante e dell’Assessore Francesco Cosa”.

Il gruppo comunica che, in sinergia con l’Assessore al Bilancio della Regione Puglia Sebastiano Leo, sta contribuendo alla costruzione del nuovo progetto politico regionale “Per La Puglia”, già rappresentato in Consiglio regionale, con l’obiettivo di sviluppare proposte concrete per lo sviluppo locale, la trasparenza amministrativa e il miglioramento dei servizi ai cittadini.