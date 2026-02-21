Talsano, problemi viabilità, Ungaro: “Grave situazione in cui versa la borgata”

Il consigliere comunale di Forza Italia, subentrato a Massimiliano Di Cuia, nella nota stampa spiega i disagi della zona periferica di Taranto e chiede un confronto alla giunta Bitetti

Il neo consigliere di Forza Italia, Rosario Ungaro subentrato a Massimiliano Di Cuia, nella nota stampa spiega i disagi della zona periferica di Taranto: “In qualità di cittadino e, soprattutto, di rappresentante comunale di Forza Italia, mi rendo disponibile a un confronto costruttivo con il Sindaco e l’Assessore competente, affinché possano recarsi a Talsano per verificare personalmente, insieme al sottoscritto, le condizioni ormai inaccettabili in cui versano le nostre strade — o ciò che ne resta”.



Ungaro spiega che a situazione è aggravata dai continui allagamenti causati dalle piogge, tema sul quale ha già presentato una mozione in Consiglio Comunale, oltre che dalla totale assenza o grave carenza di marciapiedi, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini: “A ciò si aggiunge la problematica dell’illuminazione pubblica su Corso Vittorio Emanuele, per la quale ho più volte sollecitato l’Amministrazione, ricevendo sempre la medesima risposta: “è a norma”. Proprio per questo motivo ho già avviato un accesso agli atti, al fine di verificare se sia effettivamente impossibile, dal punto di vista normativo, incrementare la potenza e migliorare il servizio”.



Il consigliere comunale di Forza Italia ritiene sia arrivato il momento di mettere da parte le appartenenze politiche e lavorare, maggioranza e opposizione insieme, per individuare soluzioni concrete e garantire servizi più adeguati e rispettosi ai cittadini, che quotidianamente adempiono ai propri doveri fiscali.

