Taranto-Battipaglia, Iaia (FdI): “Nessun definanziamento, ma salvaguardia dell’opera”

L’on. Dario Iaia (FdI) assicura la prosecuzione dei cantieri grazie a una misura di salvaguardia e ribadisce la costante attenzione del Governo su Taranto

“Contrariamente a quanto sostenuto da alcune fonti nelle ultime ore, la linea ferroviaria Taranto-Battipaglia non è stata definanziata, ma è stata oggetto di una misura di salvaguardia. A causa dei ritardi e delle difficoltà nella sua attuazione, il finanziamento è stato trasferito dal Pnrr alle fonti nazionali del Contratto di Programma RFI”.

Lo dichiara l’on. Dario Iaia deputato FdI/Presidente provinciale FdI.

“I cantieri per l’opera continueranno, – fa sapere – evitando così le sanzioni che sarebbero state imposte nel caso in cui non fosse stata completata entro i termini del PNRR”.

Così come è avvenuto per il Dri e per il finanziamento di un miliardo di euro, “anche in questo caso la scelta del Governo è tesa a salvaguardare le risorse a disposizione.

Taranto, come dimostrano le risorse stanziate per i Giochi del Mediterraneo e il Tecnopolo, oltre all’impegno costante per l’ex ILVA e l’indotto, rimane al centro dell’attenzione del governo Meloni, come mai era accaduto con gli esecutivi precedenti del PD e del M5S”.

In vista delle elezioni amministrative, “i partiti di centro sinistra cercano di presentarsi come la novità, – aggiunge Iaia – ma i cittadini di Taranto sono ben consapevoli del fallimentare operato delle precedenti giunte, che non hanno portato risultati concreti. Come spesso accade creano allarmismi inutili senza verificarne le fonti. Da deputato ringrazio per la sollecitazione, ma rassicuro che l’attenzione su Taranto e provincia da parte nostra è dell’intera maggioranza di Governo è costante ed elevata”.