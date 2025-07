Taranto, Bitetti a Roma per l’incontro al Mimit per l’ex Ilva

Sembrerebbe che il primo cittadino ionico abbia ritirato le proprie dimissioni rassegnate nella serata di lunedì 28 luglio

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, si trova oggi a Roma per prendere parte al tavolo ministeriale chiamato a discutere l’Accordo di Programma sull’ex Ilva, appuntamento cruciale per il futuro industriale, ambientale e occupazionale della città.

Una presenza tutt’altro che scontata all’indomani della ratifica delle dimissioni avvenute lunedì 28 luglio. Lo stesso presidente della Provincia, Gianfranco Palmisano, aveva ribadito, nella giornata di ieri, la volontà di non partecipare all’incontro, motivando la scelta con la mancata trasmissione di una bozza ufficiale dell’accordo e con l’assenza, al tavolo, della rappresentanza istituzionale del primo cittadino del capoluogo jonico, figura considerata imprescindibile in questa fase.

La decisione di Bitetti, dunque, arriva come un vero e proprio cambio di rotta, e in molti leggono questa mossa come propedeutica a un possibile ritiro delle dimissioni rassegnate nei giorni scorsi. Un gesto che, se confermato nelle prossime ore, avrebbe il sapore di una marcia indietro politica.

Le prossime ore saranno decisive: dalla capitale potrebbe arrivare non solo una posizione ufficiale sull’ex Ilva, ma anche la conferma di una svolta politica in grado di segnare in maniera profonda il percorso amministrativo del sindaco Bitetti.