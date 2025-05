Taranto, Borraccino: “Sanità tema importantissimo per la città”

“Bitetti ha inserito nell’elenco delle priorità dei 100 giorni azioni amministrative che si possono mettere in campo in poco più di tre mesi”

“Il tema della sanità è importantissimo e, certamente, non può essere inserito nell’elenco degli interventi da fare nei 100 giorni. Specifichiamo questo perché il candidato consigliere della lista dell’UdC con Tacente sindaco, Emiliano Messina, segretario provinciale di un sindacato della sanità che, forse, avrebbe fatto bene a dimettersi quantomeno temporaneamente dal suo incarico per questa campagna elettorale, critica il nostro candidato sindaco per non inserire nelle priorità il tema della sanità.” Lo afferma in una nota il Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia.

“Bitetti, come tutto il centrosinistra, è collegato con la maggioranza che governa la Regione Puglia e il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Noi, infatti, in Regione ci stiamo occupando e stiamo affrontando un’emergenza importantissima. Stiamo realizzando il nuovo ospedale che tra qualche mese sarà pronto con 723 posti letto, arriveranno 17 case della salute e 6 ospedali di comunità. – Afferma – Inoltre, stiamo implementando il personale attraverso l’assunzione di OSS e di infermieri con un concorso regionale che avrà ricadute importanti anche su Taranto. Infine, stiamo riattivando reparti (anche negli ospedali di provincia) per alleggerire il carico dell’attuale ospedale di primo livello che è il SS. Annunziata, in attesa dell’avvio del nuovo grande ospedale che sarà un punto di riferimento per tutto il Mezzogiorno d’Italia.

Quindi, affermare che Bitetti non si interessi del sistema sanitario soltanto perché non ha inserito nelle priorità dei 100 giorni interventi sulla sanità, è una falsità perché lui, da persona seria, ha inserito, nell’elenco delle priorità dei 100 giorni, azioni amministrative che si possono mettere in campo in poco più 3 mesi. – Si legge nella nota – La gestione della sanità è complessa e articolata ed Emiliano Messina queste cose le dovrebbe sapere molto bene, ma ci rendiamo conto che, invece, in questa campagna elettorale pare che prevalga semplicemente l’attacco becero, giusto per fare notizia un po’ sensazionalistica priva di contenuti.

Bitetti e noi del Partito Democratico ci stiamo caratterizzando per una campagna elettorale aperta al confronto e alle discussioni sugli approfondimenti dei vari temi assieme agli elettori per risolvere i problemi e non per lanciare slogan fini a se stessi. – Prosegue – Infine, per noi sarebbe troppo facile dire che si parla di sanità proprio in quella coalizione dove c’è un partito, come la Lega, che fa parte di un Governo che sta definanziando, anno dopo anno, il Sistema Sanitario Nazionale.

Noi non cadiamo in questa polemica, – conclude Borraccino – piuttosto diciamo all’amico Emiliano Messina che siamo disponibili anche con lui, nella sua funzione di segretario dell’importante sindacato FIALS, a sederci al tavolo subito dopo le elezioni con Piero Bitetti che sarà eletto sindaco di Taranto, per discutere di questi problemi.”