Taranto, De Santis e Viggiano (Pd): “Vicinanza e solidarietà al consigliere Luca Contrario”

“La fase zen di Melucci è durata poco infatti durante l’ultimo consiglio comunale il sindaco ha interrotto il nostro capogruppo non consentendogli di finire il proprio intervento in difesa degli asili pubblici tarantini che la maggioranza ha privatizzato nel corso della seduta”

“Vogliamo esprimere a nome di tutto il Partito Democratico della Puglia vicinanza e solidarietà al capogruppo del Pd di Taranto Luca Contrario.” Lo affermano in una nota il vicepresidente e il segretario regionale del Pd Puglia Francesca Viggiano e Domenico De Santis.

Il Sindaco ha nuovamente perso le staffe apostrofando il PD come un “partito fascista” semplicemente perché stava difendendo la natura pubblica della scuola dell’infanzia. – Sottolineano – Conosciamo i suoi metodi, e forse quelle accuse dovrebbe riversarle su se stesso, visto che non ha consentito un intervento democratico in consiglio comunale, o forse pensava al fatto che lui ha piegato le istituzioni cambiando il regolamento del consiglio per votarsi il nuovo Presidente esautorando Pietro Bitetti.

Melucci accusa il PD ma in realtà parla a se stesso. – Si legge nella nota – Gli consigliamo di liberare la città di Taranto dalla sua arroganza, dal suo trasformismo e dalla sua incapacità amministrativa.

Nel frattempo dopo la scelta di passare all’opposizione della consigliera Bianca Boshniaku, che ringraziamo per la sua scelta coraggiosa e in difesa della città, e ci auguriamo che sia seguita da altri consiglieri. – Concludono Viggiano e De Santis – Oggi la maggioranza ha perso un’altra consigliera. Melucci non ha più i numeri in consiglio ma soprattutto è minoranza tra i cittadini tarantini.”