Taranto, dopo il Consiglio Provinciale: Mignolo aderisce al Gruppo Misto

La Consigliera : “Lascio il Gruppo consiliare Unire Taranto con Bitetti e aderisco al Gruppo Misto. Ritengo la stessa, scelta di Responsabilità non di rottura personale”

Riportiamo per intero la nota della Consigliera Comunale Patrizia Mignolo

Nel rispetto delle decisioni assunte, ho atteso che si concludessero le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio provinciale, per comunicare a mezzo PEC, la mia decisione di lasciare il Gruppo consiliare Unire Taranto con Bitetti ed aderire al Gruppo Misto.

Ritengo la stessa, scelta di Responsabilità non di rottura personale.

Le mie motivazioni sono semplici:

1) Coerenza col mandato: agli elettori, ed è per questo che sono stata eletta, ho parlato di competenze e professionalità acquisite negli anni e di valori familiari che mi hanno portato sempre alla tutela del diritto dei cittadini.

La scelta di aderire al Gruppo Misto fa sì che, attraverso uno spazio libero, io possa con coerenza, con studio continuo portare avanti ciò che ho promesso agli elettori, in particolare ai giovani che vogliono e devono avvicinarsi alla Politica con studio incessante atto alla risoluzione dei problemi della nostra Città.

Oggi non ci sono vincoli di appartenenza che possa sentire miei.

Il Consiglio comunale ha bisogno di voci libere, capaci di votare nel merito di ogni provvedimento ma anche e soprattutto di portare le istanze dei cittadini partendo proprio dal basso.

Certamente, ribadendo la mia stima nei confronti del Sindaco Bitetti, nel salutare i colleghi Unire Taranto per Bitetti, il mio impegno nei confronti della mia Città continuerà sempre.. Anzi si rafforzerà.