Taranto, Filippetti (Pd): “Il PSI rinnega la sua storia e nega di stare con la Lega”

“Al Partito Socialista chiediamo di avere almeno il buon gusto di dire la verità visto che non ammettono quello che è sotto gli occhi di tutti a Taranto. Tornino sulla terra, loro sono in coalizione con la Lega Nord, sotto un simbolo civico, lo stesso che la Lega presenta ovunque, compreso lo scorso anno a Bari in supporto al candidato sindaco leghista. Come fanno gli eredi di Nenni, Turati, Pertini a digerire di essere in alleanza con Matteo Salvini?” Lo afferma in una nota la segretaria provinciale del PD Anna Filippetti.

“Di certo non potranno giustificarsi agli elettori nascondendo la realtà che è sotto gli occhi di tutti. Noi siamo incompatibili a qualsiasi livello con chi infanga la storia della salvaguardia del meridione alleandosi con chi l’Italia vuole dividerla e vuole realizzare la secessione dei ricchi attraverso l’autonomia differenziata. – Sottolinea – Ammettano di far parte di una coalizione che ha come maggior azionista la Lega di Alberto da Giussano.

Sono stati proprio gli esponenti nazionali della Lega ad annunciare di aver scelto Tacente come loro candidato. Per quanto ci riguarda, una forza politica che ha deciso di scegliere di far parte di una coalizione con a capo la Lega è incompatibile con il centrosinistra e con le forze progressiste. A Taranto, in Puglia e in Italia.

Il segretario nazionale Enzo Maraio come potrà salire sui palchi con Matteo Salvini? – Conclude Anna Filippetti – Questa è la domanda che i tarantini e i socialisti veri si stanno ponendo.”