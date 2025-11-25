Taranto, gli eletti alle Regionali

Il più suffragato da destra a sinistra Renato Perrini

All’ indomani delle elezioni Regionali in Puglia, la Maggioranza può contare su 29 seggi, 20 sono per l’ opposizione. A Taranto il Partito Democratico è il partito più suffragato con 41.884 voti, segue Fratelli d’ Italia con 34.761.

Tra gli eletti Cosimo Borraccino (Pd) con 7610 voti. Giuseppe Fischetti, ex sindaco di Fragagnano (Decaro presidente) con 4737 voti

Renato Perrini, già consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha ottenuto 15.419 preferenze, superando Donato Pentassuglia (PD) con 13.245 voti.

Tra gli eletti di Taranto anche Annagrazia Angolano ( M5S) ottiene 3823 voti, Antonio Paolo Scalera( Lega- Udc) 5024.