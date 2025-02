Taranto, Iaia (Fdl): “Cala il sipario su un’amministrazione fallimentare di centrosinistra”

“Si apre una fase nuova nella quale il centrodestra può tornare al governo della città con un progetto serio, radicato nel territorio e basato sulla concretezza”

“Noi di Fratelli d’Italia siamo stati all’opposizione fin dall’ inizio dell’era Melucci con coerenza e dignità. La stessa che abbiamo avuto anche questa volta, sfiduciando l’ormai ex sindaco Melucci. Ricordiamo a chi oggi vuole rifarsi un’immagine che a fallire non è stato solo l’ex Sindaco, ma il progetto politico del partito democratico e del M5S.” Così in una nota il deputato e Presidente provinciale Fdl Taranto, Dario Iaia.

“Entrambi infatti, hanno sostenuto Melucci e condiviso le azioni di quest’ultimo, partecipando alle scelte adottate ed alla prebenda delle poltrone, rendendosi parimente responsabili del disastro che attualmente viviamo in città a partire dalla gestione dei rifiuti sino ad arrivare al blocco delle opere pubbliche, all’abbandono del centro e delle periferie e quant’altro. – Sottolinea – Ad oggi, non è ancora chiaro alla città su cosa si è consumata la rottura. Perché il Pd ha abbandonato Melucci o viceversa. Perché il Sindaco era stanco delle imposizioni baresi di Emiliano?

Oggi, si apre una fase nuova nella quale il centrodestra può tornare al governo della città con un progetto serio, radicato nel territorio e basato sulla concretezza. – Conclude Iaia – Abbiamo visto che i voli pindarici basati sul nulla non servono, anzi sono dannosi. Noi di FdI siamo pronti ad affrontare questa tornata elettorale amministrativa assieme a tutto il centrodestra”.