Taranto, il Consiglio comunale chiede l’apertura ai voli civili dell’aeroporto di Grottaglie

La mozione è stata approvata all’unanimità. Il presidente del Consiglio Liviano: “Colgo con soddisfazione questo ulteriore voto unanime, segno di una comunità politica che sa unirsi quando si tratta di difendere gli interessi del nostro territorio. La città dimostra ancora una volta che, quando si lavora insieme, si può costruire una città più forte e più unita”

È stata approvata all’unanimità la mozione unitaria presentata ieri, lunedì 20 ottobre, nel Consiglio comunale monotematico sull’apertura ai voli di linea dell’aeroporto Arlotta di Grottaglie.

Durante la seduta si sono confrontati i consiglieri comunali, i sindaci di Grottaglie Ciro D’Alò e di Monteiasi Ciro Ciura, le associazioni pro aeroporto (Taranto voglia di volare e Comitato pro aeroporto Arlotta), il presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto, Vincenzo Cesareo e i parlamentari ionici Dario Iaia (Fdl) e Mario Turco (M5S).

La mozione unitaria, presentata dai consiglieri Alexia Serio, Antonio Quazzico, Annagrazia Angolano, Luca Lazzàro e Gianni Azzaro, impegna il sindaco Bitetti e la giunta a promuovere tavoli istituzionali affinchè venga avviata la Conferenza dei servizi, necessaria per dare corso alla continuità territoriale e al sistema di supporto operativo così come previsto per legge. Inoltre, è stato chiesto al primo cittadino di attivarsi con il Ministero dei Trasporti e con il referente unico del Cis, l’onorevole Dario Iaia, per l’adozione di un Piano straordinario per il rilancio del sistema dei trasporti di Taranto e della sua provincia.

Il Presidente del Consiglio comunale, Gianni Liviano, ha espresso soddisfazione per la decisione presa durante la seduta. “Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato all’unanimità la mozione con cui si chiede che l’aeroporto di Grottaglie sia finalmente adibito anche a voli passeggeri. – Ha affermato – Come Presidente del Consiglio comunale, colgo con soddisfazione questo ulteriore voto unanime, segno di una comunità politica che sa unirsi quando si tratta di difendere gli interessi del nostro territorio. Taranto dimostra ancora una volta che, quando si lavora insieme, si può costruire una città più forte e più unita.”