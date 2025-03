Taranto, inaugurato il comitato elettorale di Mirko Di Bello

“Una sede, quella di Piazza Immacolata, che non è solo una sede ma la volontà di far divenire la nostra voce ed il nostro ascolto ancora più accessibili alle persone che insieme a noi hanno la voglia di far cambiare rotta a questa città”

Si è tenuta ieri 14 marzo 2025 l’inaugurazione del comitato elettorale di Mirko Di Bello in vista delle elezioni politiche 2025. “Con l’inaugurazione della sede in centro a Taranto diamo avvio alla campagna elettorale delle politiche 2025 – dichiara Mirko Di Bello candidato sindaco per la Coalizione civica Adesso – Una sede, quella di Piazza Immacolata che non è solo una sede ma la volontà di far divenire la nostra voce ed il nostro ascolto ancora più accessibili alle persone che insieme a noi hanno la voglia di far cambiare rotta a questa città, quindi vi aspettiamo per poter dare i vostri pareri e spunti sul programma elettorale fino al momento del deposito ufficiale. Sarà un luogo aperto dove potersi confrontare sulle questioni che oggi affliggono Taranto e di conseguenza i cittadini”.

Durante l’incontro è stato presentato il programma elettorale ed evidenziate le varie argomentazioni: “Taranto città d’Italia” nodo rilevante del Mediterraneo, centro turistico, culturale e commerciale, dove godere del mare e respirare aria pulita; “Taranto città verde” bisogno di verde, di ossigeno e di educazione ambientale; “Taranto città delle opportunità” turismo culturale, blue economy, energie rinnovabili, innovazione e start-up, agricoltura di qualità, sviluppo economico e supporto della filiera della mitilicoltura, tutela delle persone fragili e dei giovani;

“Taranto città della cultura” istruzione e formazione negli asili, scuole e Università, partner attivi del MArTA, Taranto Sotterranea, Percorsi guidati alla comprensione dei riti della Settimana Santa, Studi sul recupero dell’Anfiteatro, la Cittadella delle Arti” , e infine, “Taranto città dei Due Mari” tutela della pesca e della mitilicoltura, il Parco del Mar Piccolo, Lungomare, salvaguardia dell’ambiente marino, hub galleggiante d’inclusione sociale.

“La città di Taranto, come ben sappiamo, è una città con delle grandi potenzialità che vanno valorizzate con impegno ma soprattutto tanta passione. – Conclude Di Bello – Per questo motivo crediamo in una Taranto libera e nel cambiamento possibile.”