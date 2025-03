Taranto, Io C’entro non parteciperà alle prossime elezioni comunali

“Con la caduta anticipata dell’amministrazione Comunale di Taranto non si è avuta la possibilità di sviluppare il progetto politico che, sin dall’atto della sua costituzione, aveva fissato come orizzonte temporale il 2027 proprio allo scopo di alimentare e formare una nuova classe dirigente”

“Lavorare per favorire la creazione di una nuova classe dirigente; contribuire alla realizzazione della già avviata transizione ecologica, economica ed energetica; puntare su modelli industriali che privilegino le nuove tecnologie e proteggano lo sviluppo del territorio puntando sul capitale umano; consolidare le condizioni necessarie per annullare le diseguaglianze e valorizzare i meriti; perseguire i propri obiettivi senza essere “pressati” da scadenze elettorali. Pur confermando quelle che sono le sue finalità, il movimento Politico-Culturale Io C’entro non sarà della partita alle prossime votazioni.” Così in una nota Costanzo Carrieri, esponente del movimento.

“Con la caduta anticipata dell’amministrazione Comunale di Taranto non si è avuta la possibilità di sviluppare il progetto politico che, sin dall’atto della sua costituzione, aveva fissato come orizzonte temporale il 2027 proprio allo scopo di alimentare e formare una nuova classe dirigente. – Afferma – Da quel contenitore è nata una serie di liste autonome che saranno gestite sotto la piena e autorevole responsabilità dei promotori.

Io c’entro continuerà ad essere un semplice laboratorio di idee in vista di quella che sarà una nuova stagione. La stessa che sarà presto caratterizzata da sfide che dovranno misurare il livello di autorevolezza e capacità decisionale di chi dovrà amministrare un territorio chiamato ad essere protagonista e parte attiva del suo futuro.” Conclude Carrieri.