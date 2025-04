Taranto, Lazzaro: “Necessario azzerare i Cda delle società partecipate del Comune”

“Chiediamo al Commissario Straordinario Perrotta di intervenire e di sospendere ogni atto gestionale che possa alterare le condizioni di equità e parità”

Il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, Luca Lazzaro, rinnova con forza la richiesta di azzeramento immediato degli organi di amministrazione delle società partecipate dal Comune di Taranto.

Questa richiesta, già formalizzata in una nota del 17 aprile, si fa ancora più urgente alla luce delle recenti assunzioni avviate da Kyma Ambiente S.p.A., finalizzate al reclutamento di quindici unità di personale a tempo determinato per il tramite di una società di lavoro interinale.

Lazzaro definisce tale decisione come “non solo intempestiva, ma politicamente inopportuna”, sottolineando come essa sia stata adottata da una governance che ha gestito l’amministrazione comunale in modo discutibile e che è direttamente coinvolta in una delle coalizioni in corsa per il governo della città.

“Il candidato sindaco evidenzia il rischio che tali iniziative, assunte in piena campagna elettorale, possano compromettere la neutralità dell’azione amministrativa, alterare l’equilibrio della competizione democratica e alimentare dubbi sul corretto utilizzo della cosa pubblica. – Si legge nella nota – Lazzaro confida nel ruolo di garante della regolarità istituzionale del Commissario Straordinario, Dott.ssa Giuliana Perrotta, e le chiede di intervenire con urgenza per sospendere ogni atto gestionale che possa alterare le condizioni di equità e parità tra i candidati. In particolare, sollecita l’azzeramento dei vertici delle società partecipate del Comune di Taranto, inclusa Kyma Ambiente S.p.A., per ristabilire un quadro di trasparenza e correttezza.”