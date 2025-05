Taranto: le possibili combinazioni del Consiglio Comunale

In attesa dell’esito del ballottaggio tra Piero Bitetti e Francesco Tacente, analizziamo le possibili combinazioni della futura assise cittadina

Dopo il primo turno delle consultazioni amministrative del 25 e 26 maggio, Taranto si prepara al ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Piero Bitetti e il civico Francesco Tacente.

In caso di vittoria del turno suppletivo da parte di Bitetti, la maggioranza del Consiglio Comunale sarebbe formata da otto consiglieri del Pd (Mattia Giorno, Vincenzo Di Gregorio, Lucio Lonoce, Luana Riso, Alexia Serio, Stefano Panzano, Virginia Galeando e Marinela Devito), quattro della lista CON Bitetti (Vittorio Mele, Daniela Galiano, Massimo Vozza e Patrizia Mignolo).

Le liste Unire Taranto e Per Bitetti Sindaco avrebbero a testa 2 consiglieri, rispettivamente Sabrina Lincesso, Patrizia Boccuni e Francesco Cosa, Giovanni Tartaglia. Demos, AVS-Socialismo XXI-Possibile, Democrazia Cristiana e Partito Liberal Democratico – Azione dovrebbero riceve un consigliere a testa, ovvero Gianni Liviano, Antonio Lenti, Nicola Catania e Antonio Quazzico.

L’opposizione, invece, sarebbe composta da sei consiglieri della coalizione di Francesco Tacente, che entrerebbe in Consiglio Comunale in quanto candidato sindaco, per Prima Taranto che potrebbe anche contare su un altro consigliere (Adriano Tribbia). All’interno della coalizione le altre assegnazioni vedrebbero un seggio a testa per Patto Popolare (Massimiliano Stellato), Evviva Taranto-Udc (Emiliano Messina), Fortemente Liberi (Salvatore Brisci) e Riformisti per Taranto – Socialisti (Gianni Azzaro).

Alla coalizione di centrodestra che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Luca Lazzaro verrebbero assegnati complessivamente quattro seggi: tre a Fratelli d’Italia (Luca Lazzaro, Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano) e uno a Forza Italia (Massimiliano Di Cuia).

In quanto candidati sindaco gli ultimi due seggi toccherebbero ad Annagrazia Angolano (Movimento 5 Stelle) e Mirko Di Bello (Coalizione civica Adesso).

Se al ballottaggio dovesse vincere il candidato civico Francesco Tacente, il Consiglio Comunale sarebbe composto da quattro seggi per Prima Taranto (Adriano Tribbia, Lucia Ciraci, Francesco Battista e Carmen Casula), Evviva Taranto-Udc (Emiliano Messina, Gabriella Ficocelli, Tony Cannone e Daniele Petrosino), Patto Popolare (Massimiliano Stellato, Jessica Fedele, Elena Pittaccio e Francesco D’Eri) e per Riformisti per Taranto-Socialisti (Gianni Azzaro, Stefania Fornaro, Valerio Papa, Paolo Castronovi). A Fortemente Liberi sarebbero assegnati due consiglieri (Salvatore Bisci e Giuseppe Fiusco), mentre per Taranto Popolare, con Michele Mazzariello, e Noi Taranto, con Vito Luigi Agrusti, spetterebbe un solo seggio a testa.

Per la coalizione di Piero Bitetti sarebbero in sei a sedersi tra i banchi dell’opposizione: tre per il Partito Democratico (Mattia Giorno, Vincenzo Di Gregorio e Lucio Lonoce), uno per Unire Taranto (Sabrina Lincesso) e Per Bitetti (Francesco Cosa). CON perderebbe il suo consigliere per far posto al candidato sindaco Bitetti.

Tra i partiti di centrodestra dovrebbe essere Fratelli d’Italia a far posto a Luca Lazzaro, che rappresenterebbe il partito insieme a Giampaolo Vietri. L’altro seggio dovrebbe essere assegnato a Forza Italia (Massimiliano Di Cuia).

Gli ultimi tre posti dovrebbero essere ripartiti tra il Movimento 5 Stelle (Annagrazia Angolano e Gregorio Stano) e la coalizione civica Adesso (Mirko Di Bello).