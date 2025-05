Taranto, Maiorano: “Nessuna trattativa per il ballottaggio tra Lazzaro e Tacente”

“Vedremo cosa accadrà. Non chiudiamo le porte a nessuno ma non ci sono trattative in corso”

Giovanni Maiorano, onorevole di Fratelli d’Italia, nel corso dello scrutinio di ieri ha smentito le voci riguardanti una possibile trattativa per l’apparentamento tra Luca Lazzaro e Francesco Tacente per il ballottaggio dell’otto e nove giugno.

Secondo quanto riportato da Blunote, l’onorevole sostiene di aver presentato il candidato migliore e di aver fatto una campagna elettorale in cui Lazzaro non ha raccontato favole ma ciò che si sarebbero impegnati a fare. “Eravamo consapevoli di intraprendere una strada dura, ma era quella che si avvicinava di più a noi”.

Sulla presunta trattativa tra i due candidati sindaci, secondo Maiorano non ci sono accordi già siglati. “Non abbiamo parlato di apparentamenti. Vedremo cosa accadrà. Non chiudiamo le porte a nessuno ma non ci sono trattative in corso. Faremo delle valutazioni dopo la chiusura dei seggi.”