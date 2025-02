Taranto, opposizione unita per sfiduciare il sindaco Melucci

Sette consiglieri si uniscono per chiedere la fine dell’amministrazione attuale, evidenziando il disagio della cittadinanza e proponendo un ritorno alle urne in primavera

Un gruppo di sette consiglieri comunali ha formalizzato davanti al notaio la propria posizione contro l’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Melucci. L’iniziativa, che vede come primi firmatari Liviano, Bitetti, Lenti, Boshnaku, Contrario, Di Gregorio e Lonoce, mira a porre fine all’attuale esperienza amministrativa per consentire alla città di tornare alle urne in primavera.

“O si apprezza questa amministrazione o non la si apprezza – dichiarano i consiglieri in una nota congiunta – Nel nostro caso, la valutazione è chiara: è tempo di voltare pagina e permettere ai cittadini di scegliere un nuovo sindaco”. I firmatari hanno sottolineato come la loro priorità sia raggiungere l’obiettivo di nuove elezioni, manifestando apertura verso qualsiasi strumento legale che possa portare a questo risultato.

“Siamo pronti a collaborare con il resto dell’opposizione attraverso qualsiasi metodo previsto dalla legge”, precisano. La mossa giunge in un momento di particolare tensione per l’amministrazione comunale, con i firmatari che evidenziano “una situazione di evidente disagio” vissuta dalla cittadinanza.