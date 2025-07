Taranto, prima seduta della Giunta Bitetti

“L’Amministrazione comunale dà avvio a un percorso di governo, mettendo al centro della propria azione la scuola, l’inclusione sociale, il sostegno alle famiglie, lo sviluppo urbano e la transizione ecologica, con l’obiettivo di costruire insieme una città più giusta, moderna e vivibile”

Si è svolta oggi, mercoledì 16 luglio, la prima seduta della Giunta comunale della nuova Amministrazione di Taranto. Dopo aver rivolto gli auguri di buon lavoro a tutti gli assessori, il Sindaco ha ribadito la volontà di adottare come metodo di lavoro la massima trasparenza, la condivisione delle scelte e la partecipazione attiva, a garanzia di un’azione amministrativa efficace, concreta e vicina ai bisogni della comunità.

“Durante la seduta sono stati approvati importanti provvedimenti che danno subito un segnale chiaro sulle priorità dell’Amministrazione – afferma il primo cittadino – relativi alla messa in sicurezza e riqualificazione delle mense scolastiche, con interventi finanziati nell’ambito del PNRR ‘Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense’, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU. I lavori riguarderanno le mense delle scuole Falcone, Tempesta, Livatino e Martellotta, con interventi di adeguamento architettonico, funzionale, impiantistico e tecnologico.”

Inoltre, è stata data l’autorizzazione temporanea all’utilizzo dell’area prospiciente il Canale Navigabile da parte dei pubblici esercizi, in conformità con il vigente regolamento per l’occupazione temporanea del suolo pubblico. Un’iniziativa volta a sostenere le attività economiche locali e a valorizzare gli spazi urbani della città.

“Tra i provvedimenti approvati c’è anche quello dell’utilizzo del Fondo per le Politiche della Famiglia per il sostegno alle attività socioeducative a favore dei minori, con il potenziamento dei centri estivi sul territorio comunale, rivolti a bambini e adolescenti. – Si legge nella nota – Un intervento che mira a offrire opportunità educative, ricreative e inclusive durante il periodo estivo, sostenendo le famiglie e promuovendo il benessere dei più giovani.

“Con questa prima seduta, l’Amministrazione comunale dà avvio a un percorso di governo, – conclude Bitetti – mettendo al centro della propria azione la scuola, l’inclusione sociale, il sostegno alle famiglie, lo sviluppo urbano e la transizione ecologica, con l’obiettivo di costruire insieme una Taranto più giusta, moderna e vivibile.”