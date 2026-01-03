Taranto, pubblicato da Invitalia il bando di gara del Cis per Piazza Fontana

“Questa gara rappresenta un ulteriore passo avanti per il rilancio di Taranto e della città vecchia in particolare. Piazza Fontana è un luogo iconico dell’isola grande ed è una delle porte di accesso alla stessa – afferma Iaia nella nota – Invitalia ha formalizzato la pubblicazione della gara che avrà tempi rapidi di esecuzione, attuando quanto previsto nell’ambito del Cis Taranto”

“Questa gara rappresenta un ulteriore passo avanti per il rilancio di Taranto e della città vecchia in particolare. Piazza Fontana è un luogo iconico dell’isola grande ed è una delle porte di accesso alla stessa – afferma Iaia – Invitalia ha formalizzato la pubblicazione della gara che avrà tempi rapidi di esecuzione, attuando quanto previsto nell’ambito del Cis Taranto”. Il deputato e Commissario Unico del Cis Taranto, Dario Iaia, annuncia con soddisfazione la pubblicazione da parte di Invitalia della gara per i lavori di riqualificazione di piazza Fontana. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 21 gennaio 2026.

La riqualificazione di piazza Fontana è un progetto importante per il rilancio dell’immagine del capoluogo, destinato a migliorare l’estetica e la funzionalità dell’area, rendendola maggiormente fruibile e sicura per tutti i cittadini: “Quest’opera – prosegue il deputato – si colloca nel contesto degli investimenti che il Cis Taranto sta eseguendo nell’ambito della città vecchia, basti pensare al rifacimento di Piazza Castello che diverrà luogo di connessione tra palazzo di città e il Castello aragonese, alla riqualificazione delle mura aragonesi, delle colonne doriche, della chiesa di San Domenico e alla realizzazione della pavimentazione di via Duomo”.

Conclude il responsabile Cis Taranto Dario Iaia: “Una città vecchia riqualificata, certamente, rappresenterà un attrattore ancora più importante sia dal punto di vista turistico che commerciale. Non solo migliorerà il patrimonio urbano, ma contribuirà anche a creare nuove opportunità commerciali e culturali per Taranto”.