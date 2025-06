Taranto, Tacente: “Nasce la coalizione del cambiamento”

“Non siamo espressione del passato. Insieme possiamo costruire un’alternativa seria, preparata, trasparente e concreta per governare la città ionica”

“Ringrazio i coordinatori provinciali del centrodestra per aver realizzato un passo importante per il futuro della città: l’apparentamento tra le liste di ispirazione civica, moderata e il centrodestra che, insieme, hanno scelto di sostenere la mia candidatura a sindaco.” Così in una nota il candidato civico Francesco Tacente, in vista del turno di ballottaggio dell’otto e nove giugno.

“Questa alleanza del cambiamento nasce dalla volontà comune di costruire una vera alternativa per la nostra città, dopo 18 anni di governi di centrosinistra che, pur cambiando volti e sigle, hanno rappresentato la stessa continuità politica e amministrativa. – Sottolinea – Taranto ha bisogno di un cambiamento autentico, concreto e soprattutto credibile, non come quello proposto da chi sta in politica da 30 anni cambiando partiti con la stessa frequenza di una storia su Instagram.

Questa nuova coalizione, in alternativa a quella del no a tutto che propone il blocco totale degli investimenti su Taranto, è pronta a prendersi responsabilità e a offrire alla città una nuova visione. – Si legge nella nota – Non siamo espressione del passato, non abbiamo rendite di posizione da difendere: siamo qui per lavorare, ascoltare e proporre soluzioni reali ai problemi quotidiani dei tarantini.

In questi anni, Taranto ha perso troppe occasioni. È ora di rimettere al centro la buona amministrazione, la trasparenza, lo sviluppo sostenibile, il lavoro e la dignità dei nostri quartieri. – Afferma il candidato sindaco – La nostra alleanza non è una somma di sigle, ma un progetto politico definito che unisce competenze e visioni diverse intorno a un obiettivo comune: restituire a Taranto il futuro che merita.

Ringrazio tutte le forze politiche e civiche che hanno scelto di unirsi in questo percorso, il mio amico Luca Lazzaro e tutti i candidati al Consiglio comunale. Insieme possiamo voltare pagina. – Conclude Tacente – Insieme possiamo costruire un’alternativa seria, preparata, trasparente e concreta per governare Taranto.”