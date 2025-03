Taranto, Turco (M5S): “Per noi mai esistito il campo largo”

“Ci auguriamo che tutte le forze progressiste convergano sul nostro programma perché il nostro è il vero programma progressista”

“Il campo largo per il Movimento 5 Stelle non è mai esistito. Per noi esiste un fronte progressista al cui interno vogliamo giocare un ruolo indipendente e soprattutto un ruolo in cui portiamo la voce dei cittadini. Questa è la missione del M5s. Noi oggi poniamo all’attenzione di tutte le forze progressiste il nostro programma e le soluzioni per Taranto”. Lo ha detto Mario Turco, vice presidente del M5s, a margine della presentazione del programma del movimento per le prossime comunali a Taranto. Presenti il coordinatore regionale Leonardo Donno e la candidata sindaca del M5s Annagrazia Angolano.

La coalizione del centrosinistra a Taranto ha indicato come candidato sindaco Piero Bitetti, ex presidente del consiglio comunale. Le interlocuzioni con i pentastellati non sono terminate ma Turco ha chiarito che “sta a loro fare un passo indietro, noi abbiamo già fatto due passi avanti. Ci auguriamo che tutte le forze progressiste convergano sul nostro programma perché il nostro è il vero programma progressista”.

Alla domanda se il M5s correrà da solo alle elezioni amministrative, Turco ha risposto che “noi correremo con i cittadini di Taranto, con tutti quei cittadini che sono delusi dalla politica a 360 gradi, daremo spazio ai cittadini con assemblee pubbliche. Oggi il M5s qui a Taranto sta sperimentando la democrazia partecipata perchè le decisioni non devono essere prese dalle segreterie dei partiti, anche al di fuori del territorio”.

Quando “a Taranto – ha insistito Turco accennando alla vicenda ex Ilva – si è deciso di continuare a produrre a carbone, la città è stata chiamata in causa? Ha deciso la città di riaccendere gli altiforni a carbone? Mi sembra di no, perché a Roma qualcuno ha condannato la città per altri dieci anni a subire una produzione di acciaio sporco, a carbone”. (Ansa)

