Taranto, Vietri (FdI): “Nominare la giunta per dare soluzione ai problemi”

“Nonostante siano trascorsi più di venti giorni dalle elezioni la città è stranamente ancora priva di una giunta comunale. L’invito che rivolgiamo al sindaco Bitetti è di procedere senza ulteriori ritardi mettendo al primo posto l’interesse della città di essere prontamente governata senza per forza dover ‘accontentare’ tutti.” Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giampaolo Vietri.

“Questo ritardo è incomprensibile se si pensa che ogni giorno che passa si perde del tempo utile per iniziare ad amministrare, programmare, preparare delibere e ricevere i cittadini. Speriamo solo che non si riprenda da dove ci eravamo lasciati replicando i teatrini per le nomine che hanno paralizzato la città negli ultimi anni a causa di lotte interne alla maggioranza.

Per questo auspichiamo che questo stallo non si prolunghi ancora per meri interessi personali e attendiamo comunque di conoscere la composizione della giunta comunale per valutarne competenze e qualità. – Sottolinea l’esponenti FdI – Le elezioni sono finite da un po’ e ora occorre agire dando risposte ai tanti problemi che quotidianamente vivono i tarantini.

Problemi la cui responsabilità è anche di coloro che, come Bitetti, hanno fatto parte del governo cittadino degli ultimi diciassette anni, ad esempio il Pd che è stato in tutto questo tempo il partito più numeroso delle compagini politiche che hanno amministrato Taranto. – Conclude Vietri – Per cui non capiamo perchè si continui ad attendere invece di iniziare a lavorare appieno con serietà per il bene comune.”