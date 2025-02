Taranto, Vincenzo Fornaro annuncia il suo ingresso nella coalizione civica Adesso

L’imprenditore agricolo tarantino entra nella lista ‘Taranto Impronta Verde”. “Dobbiamo uscire da uno stallo che ci vede prigionieri di una politica che antepone gli interessi di partito al bene comune”

“Per risollevare le sorti della nostra città, occorre che tutte le persone libere, ossia lontane dai condizionamenti dei partiti politici e da scelte piovute dal cielo, si riuniscano per promuoverne un’azione politica concreta a tutela della bellezza del nostro territorio e del bene comune.” Così Vincenzo Fornaro, ex consigliere comunale, annuncia la sua adesione alla Coalizione Civica Adesso.

“È un momento in cui la città di Taranto ha bisogno di riscoprire la sua bellezza paesaggistica e le antiche tradizioni legate ai mestieri del mare e della terra, – sottolinea – dobbiamo uscire da uno stallo che ci vede, da anni, prigionieri di una politica che antepone gli interessi di partito al bene comune, una politica caratterizzata da ‘mezze verità’ e imperdonabili omissioni, sempre più lontana dalla risoluzione dei problemi, specie quelli ambientali, e dal raggiungimento degli obiettivi di rilancio territoriale in chiave storica e turistica.

Il contenitore civico Adesso, un movimento costituito da cittadini liberi che amano il territorio, andando oltre gli steccati ideologici, rappresenta una grande opportunità per dare nuova linfa ad una visione di città che è tempo di realizzare”

La scelta di entrare nel gruppo civico da parte di Fornaro, è avvenuta a seguito di un piacevole incontro tenutosi ieri presso la Masseria Carmine, che ha visto, tra le altre, la partecipazione di Cosimo Di Bello, segretario e futuro candidato Sindaco per la Coalizione Civica Adesso, il quale, ha dichiarato .

“Sono felice che Vincenzo abbia deciso di abbracciare la proposta politica della Coalizione Civica. – Afferma Di Bello – Prosegue, incessantemente, il lavoro della coalizione che ha come finalità quella di riunire tutte le espressioni civiche presenti in città, e arrivare così alle elezioni amministrative del 2027 con una proposta politica eterogenea, rappresentativa di tutta la comunità, che possa costituire una valida alternativa alla, ben nota, ‘solita politica’.

Nell’ultimo anno, ho avuto modo di confrontarmi con tante persone e in tutte, purtroppo, ho riscontrato una certa rassegnazione quando si parlava del futuro della città. Con Vincenzo c’è stata subito intesa – si legge nella nota – gli obiettivi da mettere a segno comuni, uno fra tutti, far ritrovare l’ottimismo ai cittadini, la capacità di guardare avanti con coraggio, ripartendo dalle sue radici storico-culturali, quello stesso coraggio visibile negli occhi di Vincenzo, che nel 2008 gli diede la forza di non abbattersi, di ripartire e reinventarsi, nonostante la sciagura che colpì la sua famiglia.

Per Taranto occorre lo stesso coraggio di Vincenzo Fornaro la forza di operare delle scelte per il bene comune, che possano tramutarsi in fatti e risposte per i cittadini. – Conclude Di Bello – La tutela dell’ambiente, il diritto alla salute, il lavoro, in un quadro sostenibile di giustizia ambientale e giustizia sociale, non devono essere solo una speranza per Taranto, parole al vento, ma prospettive per le generazioni future.”