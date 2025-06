Taranto, vittoria del centrosinistra: Socialismo XXI pronto a collaborare con Bitetti

La coalizione progressista si impegna per il rilancio della città ionica, a partire dal decoro urbano. In Consiglio comunale sarà presente Antonio Lenti

“La vittoria del centrosinistra a Taranto e del Sindaco Piero Bitetti è un sollievo e ci dà la speranza per cambiare tutti insieme questa città”, dichiarano Irene Cavallo, dirigente provinciale di Socialismo XXI jonico, e Salvatore Mattia, coordinatore regionale pugliese del movimento.

Il partito, che si è presentato alle elezioni in coalizione con AVS e Possibile, sarà rappresentato in Consiglio comunale da Antonio Lenti. I vertici del movimento assicurano un “apporto scrupoloso” all’amministrazione, mantenendo fede al programma presentato in campagna elettorale.

“La nostra esperienza insieme ai nostri partner è stata positiva”, sottolineano i rappresentanti di Socialismo XXI, evidenziando come la collaborazione dei tre mesi di campagna elettorale abbia prodotto risultati significativi. Il movimento, guidato dal presidente nazionale Luigi Ferro, ha già individuato le priorità su cui concentrare l’azione amministrativa: “Ci impegneremo in un lavoro straordinario – promettono i dirigenti – a partire dal decoro urbano, che negli ultimi anni è stato assente dalla città”.