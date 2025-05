Tramontone Mare, il grido dei residenti: “Basta essere cittadini di Serie B”

Nell’ultimo confronto con i candidati sindaco, il comitato di quartiere ha incontrato Luca Lazzàro. Illuminazione, strade e fogne tra le principali criticità. Il candidato del centrodestra: “Servizi essenziali da garantire in tempi rapidi”

Si è concluso sabato 17 maggio il ciclo di incontri “I cittadini di Tramontone Mare incontrano i candidati sindaci” con l’ultimo confronto che ha visto protagonista Luca Lazzàro, candidato della coalizione di centrodestra alle prossime amministrative di Taranto.

Durante l’incontro, i residenti hanno espresso con forza il proprio malcontento per le numerose carenze infrastrutturali che affliggono il quartiere. “Non possiamo più accettare di essere trattati come cittadini di serie B”, hanno dichiarato i partecipanti, elencando una lunga serie di criticità: dalla mancanza di illuminazione pubblica alle strade dissestate, fino all’assenza di rete fognaria per circa 50 famiglie.

Lazzàro, espressione di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Partito Liberale, ha accolto le istanze dei cittadini definendo i servizi richiesti “diritti inalienabili dei contribuenti” e ha garantito il proprio impegno per una rapida risoluzione delle problematiche. “La mia candidatura assicura una continuità con il governo nazionale – ha sottolineato – questo ci permetterà di avere maggiore attenzione sui tavoli romani dove si decideranno le risorse per il nostro territorio”. Particolare attenzione è stata posta anche al tema della sicurezza, con i residenti che hanno chiesto l’installazione di un sistema di videosorveglianza per contrastare gli sversamenti illegali di rifiuti sulla scogliera, che deturpano uno dei pochi lidi liberi rimasti nel comune jonico.

“Gli incontri hanno rappresentato un’importante occasione di confronto democratico e trasparente”, ha commentato Fiorentino Pignatelli, portavoce del comitato, ricordando come tutti i candidati abbiano riconosciuto nel litorale di Tramontone Mare “un’opportunità da valorizzare per l’intera città di Taranto”.