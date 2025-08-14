giovedì 14 Agosto 25
UDC Puglia: “Agricoltura in ginocchio, servono scelte coraggiose”

Politica

POLLICE VERDE

Vincenzo Carriero -
La svolta democristiana di Europa Verde AVS. Resistere, resistere e ancora resistere. Da cosa? Dall'abbandonare i propri ruoli istituzionali, dopo la firma del Comune...
Battista (Lega): “Assunzioni staff del sindaco: scelta discutibile in un momento di crisi”

CP -
Il sindaco Piero Bitetti ha disposto l'assunzione di due nuove unità nel proprio staff, per un costo annuo di circa 35.000 euro ciascuna. Critico...
Ex Ilva, Emiliano: “Con la firma dell’intesa un nuovo inizio per Taranto

CP -
Abbiamo scritto una pagina nuova, attesa da dieci anni, costruita con tenacia, sacrificio e visione." Questo il commento del presidente della Regione Puglia Michele...
