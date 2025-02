Ultimi fusti radioattivi rimossi dall’ex Cemerad, Perrini (Fdi): “Ora serve bonifica”

Dopo la rimozione dei 141 fusti, il capogruppo di Fratelli d’Italia chiede un’audizione con il presidente Emiliano per avviare la bonifica dell’area, abbandonata per troppi anni

“Il 30 gennaio scorso, finalmente, sono stati rimossi gli ultimi 141 fusti radioattivi che erano contenuti all’interno dello stabilimento ex Cemerad. Ma questa operazione non è sufficiente: ora è urgente bonificare l’area. Per questo motivo nelle scorse ore ho chiesto un’altra audizione, ma questa volta con la partecipazione del presidente Michele Emiliano e dell’assessore all’Ambiente Serena Triggiani, per sentire dalla loro voce a che punto è l’intervento di messa in sicurezza e quando saranno avviati i lavori di bonifica dell’area al fine di restituire alla cittadinanza uno spazio che per troppi anni è stato abbandonato”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che sottolinea il suo impegno, fin dal 2015, per questa battaglia. “Ricordo a tutti che lo stabilimento di Statte è stato per troppi anni un deposito di rifiuti pericolosi e radioattivi che andava messo in sicurezza – aggiunge Perrini – sono più di dieci anni, da quando sono stato eletto consigliere regionale, che cerco di attirare l’attenzione delle Istituzioni sulla necessità che i lavori di bonifica vengano fatti e anche presto, un’azione politica che ha prodotto già alcuni risultati. Ma non basta, ora c’è da compiere l’ultimo passo, il più importante.”