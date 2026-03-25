“Unire” e “Con” si federano, nasce il super gruppo consiliare di Bitetti

E’ la risposta politica alla richiesta di definizione del perimetro della maggioranza avanzata, nei giorni scorsi, dal PD

Il patto federativo è realtà: nasce “Unire Taranto con Bitetti”. Questo nuovo gruppo consigliare, che farà capo a Patrizia Boccuni scaturisce dalla aggregazione dei due contenitori civici, ovvero Unire Taranto (Patrizia Boccuni e Giandomenico Vitale) e “Con Bitetti” (Daniela Galiano, Patrizia Mignolo, Massimo Vozza e Vittorio Mele).

In giunta “Unire Taranto con Bitetti” esprime il sindaco Piero Bitetti, gli assessori ai Servizi sociali alle Partecipate e all’Urbanistica, cioè Sabrina Lincesso, Giovanni Cataldino e Giovanni e Giovanni Patronelli. Inoltre sono diretta emanazione sia il presidente di Kyma Ambiente (ex Amat) che la consigliera di amministrazione e cioè Giorgia Gira e Lorena Spinali.

Questo nuovo soggetto, come già riportato da CosmoPolis, nasce per controbilanciare il peso del PD, che attualmente tra i banchi della maggioranza conta sei rappresentanti. Ogniqualvolta si modifichino i rapporti di forza è possibile che ne derivino dei piccoli o grandi terremoti. Adesso bisognerà soltanto capire a quale grado della scala Mercalli ionica corrispondano.