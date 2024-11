Vertenza Hiab, Lonoce e Petruzzi (Pd): “Bisogna fare l’interesse dei lavoratori”

“Ci auguriamo che il governo faccia la sua parte per evitare un altro atto di depredamento nei confronti di Taranto”

“Siamo in attesa di conoscere l’esito dell’incontro che si terrà a Roma tra governo e vertici aziendali di Hiab che ricordiamo minacciano il licenziamento collettivo per 102 maestranze del sito di Statte in quanto vorrebbe spostare la propria attività a Minerbio (Bologna)”, dichiarano Lucio Lonoce e Petruzzi Fabrizio del Partito democratico di Taranto.

“Nonostante l’impegno del Presidente della Regione Emiliano che aveva proposto al management Hiab degli incentivi regionali per il rilancio e una eventuale riconversione produttiva e che allo stesso tempo avrebbe garantito la continuità lavorativa, l’azienda ha fatto sempre muro. Ci auguriamo che il governo faccia la sua parte per evitare un altro atto di depredamento nei confronti di Taranto”, prosegue la nota.

Il Partito Democratico provinciale di Taranto ha chiesto quindi un consiglio provinciale monotematico sulla vertenza Hiab, tuttavia tale richiesta non è stata presa in considerazione dal Presidente della Provincia Melucci “sia perché si ritiene superfluo dato che è già in programma un incontro il prossimo 5 novembre al dicastero competente, sia perché l’ istanza non ottempera i dettami riportati all’art. 39 comma 2 del D.L. 18 agosto 2000 n.267, recepito all’art. 6 comma 2 del Regolamento del consiglio provinciale e quindi la proposta è irricevibile”.

Mentre la richiesta di consiglio provinciale monotematico è stata depositata il 15 ottobre, la risposta è arrivata solo il 29 ottobre, nonché 14 giorni dopo e alla vigilia dell’eventuale consiglio provinciale. “Su questi temi bisogna unire le forze e non badare ai colori politici, ma fare l’interesse dei lavoratori”, concludono Lonoce e Petruzzi.