Vietri (FdI): “Staffisti a gogò, da Bitetti nessun cambiamento”

Il sindaco di Taranto ha deciso di assumere con chiamata diretta cinque staffisti, senza alcuna selezione pubblica

“Il Sindaco di Taranto appena insediatosi ha deciso di assumere con chiamata diretta ben cinque staffisti, nonostante possa già disporre di una struttura di dipendenti al suo servizio composta dall’Ufficio Direzione Sindaco e dalla Segreteria di Gabinetto”.

È quanto fa notare Giampaolo Vietri, Capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Taranto.

Si tratta di assunzioni effettuate direttamente dal primo cittadino senza selezione pubblica. “Una scelta che apre interrogativi politici e amministrativi: – aggiunge – è questa la priorità per una città che attende risposte su lavoro, servizi, decoro urbano e sviluppo? Invece di rafforzare settori strategici dell’Ente, come ad esempio i servizi riservati ai cittadini costretti purtroppo a lunghe file agli sportelli per carenza di personale, o di destinare risorse a interventi concreti per la città, si parte da nuove inutili assunzioni nelle stanze del potere.”

Vietri precisa che a breve si saprà “quanto costeranno alle tasche dei tarantini contribuenti, quando queste risorse si potevano utilizzare in modo più utile per soddisfare bisogni reali o per le emergenze che vive la nostra città. E soprattutto capiremo se tra quei nomi di parsone che saranno sistemate ci saranno figure già note, magari candidati al consiglio comunale non eletti, amici degli amici o persone legate direttamente ai partiti, come è accaduto in passato con nomine riconducibili al Partito Democratico. Taranto merita trasparenza, – conclude – competenza e scelte orientate al bene comune non il prosieguo logiche spartitorie e di prebende.”