Volano gli stracci nel Pd pugliese

Mazzarano: “L’arroganza del Pd mina la tenuta della maggioranza in Regione”. Dopo il commissariamento della segreteria massafrese del partito, Domenico De Santis replica al consigliere regionale

“Il Partito Democratico della Puglia, anziché adoperarsi per rafforzare la coesione della maggioranza in Regione, lavora pervicacemente per il suo sgretolamento”.

Così il Consigliere regionale e Presidente della Commissione Ambiente e Trasporti della Regione Puglia, Michele Mazzarano, a seguito del commissariamento della segreteria massafrese del Partito Democratico.

“È da tempo che, in provincia di Taranto, sono in atto scorribande di dirigenti baresi del Pd volte ad indebolire il partito locale con continue intrusioni nelle dinamiche dei territori, utili solo a condurre guerre personali che non hanno nulla a che vedere con la gestione della cosa pubblica ed i problemi reali dei cittadini.

Recentemente, – afferma – il Pd pugliese ha denunciato l’atteggiamento dei Consiglieri comunali del Partito Democratico di Massafra per lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, dimenticando di aver organizzato, qualche mese prima, lo scioglimento (non riuscito) del Consiglio comunale di Taranto.

Due situazioni simili, determinate dal venir meno del patto di lealtà tra i sindaci e il Pd, due atteggiamenti diametralmente opposti da parte del Pd pugliese. Piuttosto bisognerebbe mettersi d’accordo e dare prova di coerenza: se si fa appello al valore della continuità amministrativa, questa dovrebbe valere sempre e non a discrezione dei protagonisti. Questi corto-circuiti che impattano su un territorio che esprime una rappresentanza in Consiglio regionale, produrranno effetti molto pesanti sulla tenuta della già precaria maggioranza in Regione. – Conclude Mazzarano – Un Pd arrogante e distante dalla comunità continua a mettere in difficoltà il Presidente Emiliano, che assiste imbelle al disfacimento della sua maggioranza”.

Non si fa attendere la replica del Segretario regionale Pd, Domenico De Santis, al quale è stata affida l’organizzazione del gruppo locale di Massafra.

“Il comunicato stampa del consigliere Mazzarano è la dimostrazione che l’unica strada per rendere autonomo il Partito Democratico di Massafra dalle sue ingerenze era e resta il commissariamento del locale circolo. – Si legge nella nota – Infatti il consigliere Mazzarano non è più un iscritto del PD e non potrà esserlo per i prossimi 5 anni così come stabilito dalla Garanzia regionale e nazionale per vicissitudini inconciliabili con le regole nazionali del PD.

Ci rammarica sul piano umano la sua condizione, ma sul piano politico il nuovo corso del PD non può permettersi passi indietro sui principi della legalità. Erroneamente si associa il caso della città capoluogo con Massafra, sono due percorsi differenti, infatti solo una parte del gruppo consigliare ha firmato le dimissioni dal notaio senza alcun passaggio dagli organismi interni deputati a decidere le scelte contravvenendo alle regole statutarie del Partito. – Conclude De Santis – Nelle prossime settimane sarà ripristinata l’agibilità politica nel circolo cittadino.”