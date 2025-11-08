Zaccheo (PSI), BRT e rifiuti: “Necessario dare risposte ai commercianti in difficoltà”

“È necessario trovare un equilibrio tra la mobilità e la vita commerciale della città. La collaborazione tra le istituzioni e i commercianti è essenziale per creare un ambiente favorevole allo sviluppo economico e sociale della nostra comunità”

“Il passaggio delle BRT (Bus Rapid Transit) nella nostra città potrebbe portare dei benefici, ma anche problemi ai commercianti delle zone di passaggio. I percorsi individuati in strade strette vedi via Largo D’arvo e congestionate come viale Magna Grecia renderanno difficile l’accesso ai negozi, inoltre la riduzione della clientela a causa del traffico e l’assenza di un progetto di rimodulazione dei parcheggi che sono stati soppressi sarà un problema serio.” Così in una nota il vicesegretario del Partito Socialista Italiano, Cisberto Zaccheo.

“Questo progetto sembra sempre più favorevole alla grande distribuzione, invogliando i cittadini a raggiungere tale struttura in modo più veloce e comodo. Se poi analizziamo la situazione che viene esposta dall’Inps sui numeri dei cassintegrati abbiamo la conferma di ciò che vediamo tutti i giorni e che vivono i commercianti ed i cittadini: Pochi soldi e crollo dei consumi.

Anche sul tema della raccolta dei rifiuti, siamo all’ assurdo, utilizzando il pugno di ferro sempre verso un settore che oggi è in grosse difficoltà economiche e che comunque non può diventare lo sfogo per chi non è capace di fare il suo mestiere. – Sottolinea – Le sanzioni per i rifiuti saranno un ulteriore peso per i commercianti, che spesso si trovano a dover pagare multe salate per errori nella gestione della raccolta. I regolamenti e le norme sulla gestione dei rifiuti sono spesso confusi e difficili da applicare, e i costi aggiuntivi per la gestione degli stessi sono un onere insostenibile per molti negozi.

I commercianti chiedono soluzioni concrete per risolvere questi problemi. È necessario trovare un equilibrio tra la mobilità e la vita commerciale della città. – Prosegue la nota – La collaborazione tra le istituzioni e i commercianti è essenziale per creare un ambiente favorevole allo sviluppo economico e sociale della nostra comunità.

È necessario intervenire per risolvere questi problemi e garantire la sopravvivenza dei negozi aprendo da subito un tavolo permanente con le associazioni di categoria per affrontare in modo condiviso le questioni. La città ha bisogno di trovare armonia. Ci avviciniamo al Natale ed è assurdo avere una città con tutti questi cantieri aperti che non è il massimo se vogliamo attirare a Taranto visitatori. – Conclude Zaccheo – E vogliamo parlare dell’ assenza di un assessore al Turismo? ma questo è un argomento che affronteremo più in là, oggi chiediamo all’ amministrazione di svolgere il suo ruolo di buon padre di famiglia.”