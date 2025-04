173° anniversario della Polizia di Stato, Sinigaglia: “Rafforzare il legame con i cittadini”

Celebrazioni solenni in Piazza del Popolo alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Il questore di Taranto presiede la cerimonia nel Dipartimento Jonico dell’Ateneo: “Ribadiamo il nostro impegno per la sicurezza della comunità”

La Polizia di Stato celebra oggi il suo 173° anniversario con una cerimonia solenne in Piazza del Popolo, alla presenza delle massime autorità istituzionali. Il momento più significativo è stato il conferimento, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato, in riconoscimento del ruolo svolto dagli appartenenti alla Pubblica Sicurezza che dal ’43 al ’45 si opposero al regime di occupazione e alla legislazione razziale.

La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti presso la Scuola Superiore di Polizia. Durante la cerimonia sono state conferite diverse onorificenze al valor civile e merito straordinario a membri del Corpo che si sono distinti per atti di particolare coraggio e dedizione al servizio.

Celebrazioni a Taranto

A Taranto, la celebrazione ha assunto un carattere particolarmente significativo, svolgendosi nella prestigiosa cornice della sala conferenze del Dipartimento Jonico dell’Università Aldo Moro, nel cuore della città vecchia. Il Questore Michele Davide Sinigaglia ha presieduto la cerimonia, enfatizzando il profondo legame tra la Polizia e la comunità locale. Nel suo intervento, ha evidenziato come questo anniversario rappresenti non solo una celebrazione istituzionale, ma un’occasione per ribadire il riconoscimento all’impegno quotidiano degli agenti.

“Le donne e gli uomini della Polizia si pongono come custodi della sicurezza nazionale, pronti a intervenire per la coesione sociale e la salvaguardia dei valori costituzionali”, ha dichiarato Sinigaglia, ricordando anche il sacrificio di chi ha lottato per la libertà del Paese durante la Resistenza. La cerimonia tarantina ha rappresentato un momento di particolare vicinanza tra cittadini e forze dell’ordine, testimoniando la fiducia della comunità nel loro operato.

I prossimi eventi

Dal’11 al 13 aprile, Piazza del Popolo ospita il Villaggio della Legalità, un’iniziativa che permette ai cittadini di conoscere da vicino le diverse articolazioni della Polizia attraverso stand, dimostrazioni ed incontri. Particolare attenzione è dedicata ai giovani e alla prevenzione, con approfondimenti su temi di attualità come la criminalità informatica, la sicurezza stradale e la violenza di genere online.

Le celebrazioni coinvolgono l’intera città con eventi collaterali: dai quadri infiorati realizzati a Piazza di Spagna e Piazza del Viminale, alla mostra “La verità nelle tracce: oltre 120 anni di Polizia Scientifica” presso la Galleria Alberto Sordi. L’evento gode della partnership della Rai, che trasmetterà in diretta la cerimonia su Rai 1, mentre Isoradio sarà presente con una postazione dedicata durante i tre giorni di manifestazione.