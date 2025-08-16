1,86 mln di euro per il welfare sociale, la CISL FP sollecita il Comune

La CISL FP sollecita l’Amministrazione comunale di Taranto, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale, ad attivarsi con urgenza per predisporre e presentare le proposte progettuali nei tempi previsti dall’avviso regionale

La CISL FP del Comune di Taranto accoglie con grande interesse la pubblicazione, da parte della Regione Puglia, dell’avviso pubblico relativo alla disponibilità di 11,2 milioni di euro destinati ai sei Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Taranto.

Si tratta di risorse strategiche per ampliare i servizi sociali, sostenere le famiglie e favorire processi di inclusione e giustizia sociale.

Per l’Ambito Territoriale di Taranto la quota stimata ammonta a circa 1,86 milioni di euro, provenienti dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia nell’ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund (JTF) Italia 2021–2027.

“Un’opportunità preziosa – fa sapere Fabio Ligonzo, segretario Aziendale Cisl FP Comune di Taranto – che, se colta, potrebbe tradursi in interventi mirati quali: potenziamento delle infrastrutture sociali esistenti; recupero e valorizzazione di immobili sottoutilizzati; ampliamento dei servizi di cura, educazione e protezione sociale; contrasto alle disuguaglianze e alla povertà educativa; incentivi all’occupazione, in particolare femminile.”

La CISL FP sollecita l’Amministrazione comunale di Taranto, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale, ad “attivarsi con urgenza per predisporre e presentare le proposte progettuali nei tempi previsti dall’avviso regionale; coinvolgere in maniera attiva tutti i soggetti istituzionali, il terzo settore e le rappresentanze sociali e sindacali, così da elaborare progetti partecipati e aderenti ai reali bisogni della cittadinanza; valutare ogni possibilità di cofinanziamento e integrazione con altre misure regionali, nazionali ed europee.”

«Queste risorse – dichiara Fabio Ligonzo, Segretario aziendale della CISL FP del Comune di Taranto – rappresentano un’occasione che non possiamo permetterci di perdere. È necessario rafforzare la rete dei servizi sociali cittadini, migliorare concretamente la qualità della vita delle famiglie e dare attuazione ai principi di equità e inclusione sociale, come richiamato anche dal Piano Territoriale per una Transizione Giusta».

La CISL FP, certa della sensibilità dell’Amministrazione comunale su questi temi strategici, resta in attesa di un riscontro formale sulle iniziative che si intendono intraprendere.