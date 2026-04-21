A Castellaneta Marina il corso di formazione per la prevenzione degli incendi boschivi

di Angelo Nasuto

L’incontro è stato organizzato dal Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile della Provincia di Taranto e dalla Sezione di Protezione Civile della Regione Puglia

Prima dell’estate occorre un’adeguata prevenzione per evitare gli effetti distruttivi di incendi vari, spesso diffusi nel nostro territorio durante la bella stagione. E allora gli operatori della Provincia di Taranto di Protezione Civile si stanno attrezzando: domenica 19 aprile si è concluso il corso teorico-pratico per Operatori Antincendio Boschivo, organizzato dal Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile della Provincia di Taranto e dalla Sezione di Protezione Civile della Regione Puglia, presso il Presidio Logistico Operativo Territoriale di Castellaneta Marina.

Il corso si è tenuto interamente nella località balneare di Castellaneta Marina, dando inizio ad un importante percorso dedicato alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi boschivi, a tutela del nostro patrimonio naturale. Durante questo corso di formazione, i partecipanti hanno acquisito conoscenze fondamentali: tecniche di spegnimento, utilizzo delle attrezzature AIB, procedure di sicurezza e coordinamento operativo con le istituzioni competenti.

Da segnalare la partecipazione dei sei volontari del nucleo comunale di Protezione Civile del Comune di Massafra, di cui è Presidente il Comandante della Polizia Locale, Mirko Tagliente. Sono tutti e sei della cittadina jonica e sono: Nicola Santoro, Alcide Tiesti, Carmela Martongelli, Stefano D’Onghia, Enzo Cimino e Giuseppe D’Errico.

Per l’occasione è intervenuto il Presidente del Coordinamento provinciale, Pasquale Pastore, il quale ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i volontari per l’impegno e la dedizione dimostrati, ai formatori del Coordinamento di Taranto e ai formatori e funzionari della Regione Puglia per l’elevata qualità dell’attività didattica. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Dirigente della Sezione di Protezione Civile, Barbara Valenzano, e al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Lorenzo Elia, per la loro presenza e il contributo offerto durante le attività svolte, a testimonianza della fondamentale sinergia tra istituzioni e volontariato.

I 52 volontari dell’organo di Protezione Civile rappresentano un’ulteriore risorsa fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e della comunità provinciale e saranno operativi nei prossimi mesi, contribuendo attivamente alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi nella provincia jonica. Il corso che hanno frequentato e superato fa comprendere che occorre innanzitutto impegno, formazione e collaborazione per difendere il nostro territorio.