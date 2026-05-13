A Massafra si celebra la solidarietà

di Angelo Nasuto

Al Bloom Beach Resort hanno pranzato i ragazzi del Centro Diurno, ente sociale assistenziale tutela e si dedica a persone con disabilità. Presente anche Cacciapaglia

Una giornata di condivisione, sorrisi e autentica vicinanza dimostrata ad un gruppo di giovani, a cui occorre dedicare massima attenzione. È l’iniziativa tenutasi lunedì, quando il Bloom Beach Resort, la struttura ricettiva in quel di Castellaneta Marina del ristoratore e proprietario Mario Lacatena, noto imprenditore massafrese, ha ospitato i ragazzi del Centro Diurno, offrendo loro un prelibato pranzo. Questo ente sociale assistenziale tutela e si dedica a persone con disabilità, che per l’occasione sono state accompagnate dalle loro mamme, per ricelebrare la recente Festa della Mamma di qualche giorno fa. Naturalmente alla giornata non poteva mancare la presenza dell’Assessore comunale ai Servizi Sociali, Francesco Cacciapaglia, il quale ha consegnato al proprietario della struttura ospitante, Mario Lacatena, una targa di riconoscimento a nome dell’amministrazione comunale per il gesto di grande sensibilità e generosità dimostrato verso i ragazzi e verso le loro famiglie.

“Abbiamo vissuto una bella giornata ricca di sorrisi ed emozioni – ha dichiarato l’Assessore – in cui momenti come questi dimostrano quanto siano importanti i valori della solidarietà, dell’inclusione e dell’attenzione verso gli altri. A nome della città, rivolgiamo un sincero ringraziamento a Mario Lacatena per aver regalato ai ragazzi e alle loro mamme una giornata speciale, fatta di affetto, serenità e condivisione”. L’iniziativa si è svolta in un clima di grande convivialità e partecipazione, regalando ai presenti un momento autentico di comunità e vicinanza umana.

Ma l’iniziativa ha visto la partecipazione di tutti gli operatori, che lavorano concretamente fianco a fianco con i ragazzi disabili: erano presenti infatti anche i componenti dello staff della cooperativa Domus che gestisce il Centro Diurno, da Maria Rosaria Resta, coordinatrice del centro, a Massimo Notarnicola VicePresidente della stessa Domus, ed insieme a loro il gruppo delle ducatrici, le oss e le fisioterapisti. Al pranzo conviviale, conclusosi con la consegna già prima citata della targa, ha preso parte anche il presidente del Polo Seconda Gioventù (l’ex Centro Anziani) Mimmo Pascadopoli.