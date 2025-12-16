A.S.D. Pro Massafra, la “Partita del cuore” per la fibrosi cistica

di Angelo Nasuto

L’ appuntamento è per il 22 dicembre allo stadio Italia, dove si affronteranno gli imprenditori locali con l’ASD contro l’attuale amministrazione comunale

Nel periodo natalizio siamo tutti più buoni: è questo il solito adagio diffuso ovunque che però a Massafra è diventato un must irrinunciabile di attività concreta benefica, grazie alla terza edizione della “Partita del Cuore”, organizzata dall’associazione sportiva massafrese A.S.D. Pro Massafra. Ieri sera presso i locali del Centro Anziani di viale Magna Grecia si è tenuta la conferenza stampa di questo importante evento, alla quale hanno partecipato la Presidente del sodalizio sportivo Maria Carmela Magazzile ed i componenti della società fondata nel 2022. Tra i presenti c’era il sindaco Giancarla Zaccaro, l’assessore ai Servizi sociali Francesco Cacciapaglia e la consigliera comunale delegata allo sport AnnaMaria Antonante.

“Questo è il terzo anno che organizziamo un incontro di calcio di beneficenza – ha affermato la Presidente della società – per dare supporto alle associazioni che si occupano di fare del bene. Ogni volta decidiamo di devolvere l’incasso della partita ad un gruppo associativo che vuole operare in questo campo. Questa volta abbiamo scelto la fondazione sulla fibrosi cistica, per essere sempre a fianco di queste battaglie, in un momento dove tutti sono più sensibili e solidali”. La numero uno di ASD Pro Massafra ha ricordato che nei due anni scorsi il ricavato era stato devoluto prima alla ricerca oncologica di Taranto e poi l’anno scorso all’associazione “Le Amazzoni” che offre sostegno ai malati oncologici, con iniziative e raccolte fondi finalizzate a migliorare i percorsi di cura e guarigione.La Magazzile ci ha tenuto a riaffermare cha la loro associazione non si occupa soltanto di eventi calcistici ma interviene molto nel sociale: “per l’occasione abbiamo anche invitato personaggi illustri locali del mondo dello sport – ha concluso – come il pilota campione di automobilismo Antonio Giovinazzi e Nicola Legrottaglie, ex giocatore di calcio che ha calcato i campi di serie A. Allora l’appuntamento è per martedì prossimo 22 dicembre allo stadio Italia, dove si affronteranno gli imprenditori locali con l’ASD contro l’attuale amministrazione comunale. L’inizio è alle 18:30 e ci aspettiamo una grande risposta del pubblico”.

Alla conferenza stampa, molto partecipata, ha preso parte la dottoressa Pamela Vitullo, che opera nell’ospedale di Cerignola, la quale ha evidenziato che negli ultimi dieci anni la ricerca ha fatto passi da gigante, con nuovi farmaci che però possono alleviare soltanto il 70% dei pazienti. E allora c’è ancora molto da fare. “La ricerca comunque deve andare avanti” – ha affermato il dott. Onofrio Laselva, ricercatore dell’Università di Foggia, anch’egli presente ieri sera tra gli esperti.

