Abodi: “Nessun rischio sui Giochi di Taranto”

Il ministro dello Sport, in visita oggi a Taranto, rassicura sulla celebrazione della manifestazione internazionale. “Comitato internazionale e navi da crociera: la soluzione per entrambe le questioni è vicina”

Questa mattina a Taranto, in visita il ministro Adobi per discutere sulla questione dei Giochi del Mediterraneo. Due i nodi cruciali, gli stessi, sui quali ha prospettato di trovare una soluzione in sinergia con il Comitato internazionale: l’ affidamento dei servizi tecnologici e la gestione delle due navi da crociera che ospiteranno gli atleti durante la manifestazione sportiva.

Il governo punta ad affidare direttamente al Comitato internazionale dei giochi la somma di 5 milioni di euro che verranno gestiti dopo attento esame di congruità. Per quanto concerne le navi da crociera si profila la soluzione della trattativa privata. I Giochi -ha riferito il ministro- non solo si terranno a Taranto ma saranno anche una grande manifestazione internazionale.

