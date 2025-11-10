Accordo di Coesione: oltre un terzo dei fondi destinati al SIN di Taranto

Il commissario alle bonifiche Uricchio: “Questo stanziamento si configura come un atto di riconoscimento storico delle complesse e decennali criticità ambientali del territorio”

Esprime profonda soddisfazione il Commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, a seguito della recente sottoscrizione e formalizzazione dell’Accordo per la Coesione, siglato dall’Onorevole Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Gilberto Pichetto, in concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale intesa, di ineludibile portata strategica, si connota per l’attribuzione di risorse destinate a imprimere un impulso risolutivo alle politiche di tutela e riqualificazione ambientale.

“Un elemento di particolare enfasi e plauso istituzionale riguarda l’allocazione delle risorse destinate alla Linea di Intervento 05.04 – Bonifiche. – Si legge nella nota – Dei 280 milioni di euro complessivamente stanziati a livello nazionale per questa linea, è stato destinato al territorio di Taranto un ammontare pari a 97.041.212,30 euro, cifra che rappresenta una quota significativa e preponderante, eccedente il 34.66% del totale. Questo stanziamento si configura come un atto di riconoscimento storico delle complesse e decennali criticità ambientali del territorio.

Un sentito e solenne ringraziamento viene rivolto al Governo, e in particolare al Ministro On. Gilberto Pichetto e alla Viceministra con delega alle bonifiche On. Vannia Gava, – afferma Uricchio – per aver indirizzato a Taranto tali ingenti e indispensabili risorse, dimostrando razionalità e determinazione nella consapevolezza che le problematiche ambientali storiche necessitano di soluzioni definitive e robuste.”

Nello specifico, i fondi si articolano sui seguenti interventi strategici all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto: 89.900.000,00 euro destinati alla Messa in sicurezza/bonifica area PIP Statte-SIN Taranto (Materiali antropici – Suoli – Surnatante – Falda) e 7.141.212,30 euro indirizzati alla Messa in sicurezza e bonifica della falda in area Ex Yard Belleli nel SIN Taranto – 2° stralcio.

“Per la prima volta, tali interventi possono contare su una idonea e solida copertura finanziaria, garantendo la possibilità di avviare e completare progettualità essenziali per la salvaguardia ambientale e la salute pubblica del territorio. – Conclude il commissario straordinario per le bonifiche – Alla luce di tali importanti attribuzioni, garantiremo il massimo e solerte impegno affinché l’attuale impulso possa tradursi celermente in concretezza operativa e funga da catalizzatore per ulteriori e necessari sviluppi positivi a beneficio della comunità tarantina.”