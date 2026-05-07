Dal carcere di Taranto, “099” non è solo un prefisso telefonico

I detenuti a scuola, dall’ autore calabrese Kiave pubblicano un brano rap

Il progetto si chiama “Oltre l’Ombra” e coinvolge l’autore calabrese, Mirko Filice, in arte Kiave, uno dei principali protagonisti che ne cura il laboratorio.

Il prefisso telefonico “099” che segna l’area di Taranto e provincia, diventa anche il simbolo di rinascita umana. Affronta temi sociali importanti come la fragilità, la resilienza, la possibilità di riscatto partendo proprio dalle storie di vita dei protagonisti. Il progetto è sostenuto anche dall’Impresa Sociale Con i Bambini. Hanno preso parte al laboratorio un gruppo di persone in detenzione sostitutiva.

Il singolo si può ascoltare sulle maggiori piattaforme digitali. Per i promotori del progetto “099” è un’ occasione importante di consapevolezza in un contesto sociale particolare che attraverso la forza del linguaggio tipico del rap, apre la strada all’ inclusivutà.